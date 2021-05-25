Тренер по боксу избил подростка и его отца за отказ от тренировок

В Люберцах тренер по боксу обвиняется в избиение своего ученика и его отца, пишет Telegram-канал Baza.

14-летний подросток занимался боксом у тренера по имени Евгений Герасимов, однако вскоре решил бросить занятия. Молодой человек попросил отца объявить тренеру о своем уходе.

Однако цивилизованного разговора не получилось: при встрече Герасимов сломал мужчине челюсть и заодно побил сына, который пытался помочь отцу.

После драки пострадавший попал в больницу и написал заявление в полицию.

Сам боксер уверяет, что он — ни при чем. Якобы отец вместе с сыном первые напали на него (с кирпичом), а он лишь защищался, как умел, поэтому случайно избил обоих.

После драки подростку через знакомых теперь приходят записки с угрозами и с требованием забрать заявление.