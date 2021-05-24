Украинский тренер заявил, что золотые олимпийские медали Ломаченко и Саитова купленные

Украинский тренер по боксу Сергей Городничев заявил, что за олимпийское золото российского боксера Олега Саитова и украинца Василия Ломаченко были заплачены деньги.

«На Олимпиаде все решается, там уже все распределено, — сказал Городничев в интервью каналу «Боксерская правда» на Youtube. — AIBA уже знает всех лидеров. Уже распределено, что сколько стоит. Если ты боксируешь на Украине, то там есть лидеры, и их не 12 человек, а 3-4. Они боксируют, выигрывают, к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть. И там уже договорняки есть, понимаете? Просто об этом никто не говорит, или боятся. А я ничего не боюсь, уже перестал.

На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила миллион долларов, а для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч медаль в Пекине. Просто Вася этого не знает, и тренеры тоже не знают. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю, я знаю насчет Пекина, что за Васю 100 процентов завозили. Просто он этого не знает, никто не знает. У меня есть определенный круг, откуда вытекла информация. Тогда был другой президент Федерации бокса Украины. Васе просто дали выиграть, и все.

Его на Олимпиаду привезли, денег заплатили, лучшим боксером сделали. Он поехал в Азербайджан, и что произошло? Его в первом бою с бразильцем съели! Почему? Это единственный раз в мире, что результат пересмотрели".

На чемпионате мира 2011 года в Баку (Азербайджан) уступил в 1/8 финала бразильцу Робсону Консейсау со счетом 19:20, однако судейство вызвало массу споров, так как Ломаченко доминировал в бою, а в финальном раунде несколько раз отправлял Робсона в нокдаун, хотя зафиксирован был только один.

Было проведено расследование и зафиксированы судейские ошибки, победу заслуженно присудили Ломаченко со счетом 19:18. Ломаченко победил следующих соперников и взял золото на чемпионате, в весовой категории до 60 кг.

Ломаченко и Саитов — двукратные олимпийские чемпионы по боксу.