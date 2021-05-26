Константин Цзю заявил о создании своей промоутерской компании
17:28
Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю планирует создать свою промоутерскую компанию.
«Я планирую открыть промоутерскую компанию», — цитирует Цзю ТАСС.
Свой последний бой Цзю провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001-2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и 2 поражения.
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