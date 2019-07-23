Тренер Дадашева рассказал, что сходит с ума после его смерти

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт прокомментировал смерть спорсмена, который сегодня скончался после травмы головы, полученной в поединке с Субриэлем Матиасом. 28-летнего Дадашева доставили в больницу с отеком мозга в прошлую субботу.

– Это просто заставляет тебя понять, в каком виде спорта мы находимся, – приводит ESPN слова МакГирта. – Он все делал правильно на тренировках, никаких проблем, ничего. Мой разум как будто сейчас сходит с ума. Например, что я мог сделать по-другому? В конце дня, после тренировок, все было хорошо. Он отличный парень, был мечтой тренера. Если бы у меня было еще два парня, таких как он, мне бы больше никто не понадобился, потому что он был действительно предан спорту.

Я видел, как он угасает, и когда он вернулся на поворот [после 11-го раунда], мое мнение уже было твердым. Я просил его из уважения, но для меня было решено. Я не собирался отпускать его продолжать бой дальше.

Дадашев скончался в США во вторник. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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Максим Дадашев умер из-за травмы, полученной во время боя

Видео последнего боя Дадашева. В нем он получил смертельную травму