Тренер Ананяна оценил силу Матиаса

Тренер российского боксера Петроса Ананяна Вели Мамедов прокомментировал предстоящий бой своего подопечного с Субриэлем Матиасом.

— Ожидания имеются адекватные. И Ананян может выиграть этот бой, и Матиас. Как ни крути, он ведущий проспект. У него 15 побед при отсутствии поражений. Все бои закончились нокаутом. Я его расцениваю как опасного бойца, — приводит слова тренера РЕН ТВ.

Я не сомневаюсь в своем бойце. Этот бой как минимум гарантированно интересный. Встречаются два конкурентоспособных оппонента. Я бы на месте любителей бокса очень заинтересовался этим событием. Ананян может очень хорошо показать себя в ринге с таким бойцом как Матиас. Матиас хотя и небитый проспект и опытный спортсмен, может подойти к бою более расслабленным. В связи с тем, что у Ананяна имеются поражения, хотя и неоднозначные, в полной мере Матиас не представляет для себя, какую опасность для него представляет Ананян.

Поединок Ананян — Матиас состоится в андекарде поединка Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер в Лас-Вегасе.

РЕН ТВ покажет этот поединок в прямом эфире утром, 23 февраля. Начало в 7.00 по московскому времени.