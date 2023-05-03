Top Rank выиграла торги за бой Бетербиева и Каллума Смита

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank выиграла торги на предстоящий бой чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и Каллума Смита (29-1), сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Top Rank перебила предложение компании Эдди Хирна Matchroom Boxing, предложив всего на 15 тысяч долларов больше — 2,115 миллиона долларов. Таким образом, поединок Бетербиева и Смита будет транслироваться на ESPN+ вместо DAZN.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).