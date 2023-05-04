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Эдди Хирн: «Уайлдер и Джошуа согласились на бой друг с другом»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что он планирует организовать в декабре поединок между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Нам сказали, что Уайлдер согласен [на бой с Джошуа], — отметил Хирн Boxing Social. — И мы согласны, если согласовать некоторые условия. Так что, по мнению Эй Джея, он будет драться с Деонтеем Уайлдером в декабре. Сейчас мы должны подобрать правильного соперника, чтобы подготовиться к Уайлдеру. Сейчас мой приоритет — обеспечить Эй Джею бой с Деонтеем Уайлдером, а все остальные решения будут вытекать из этого».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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