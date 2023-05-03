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Сегодня, 11:21

Конор Макгрегор намекнул на второй бой с Флойдом Мейвезером

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) опубликовал в Twitter фрагмент боя с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Я играл в пинг-понг головой этого парня в этом бою много раз. Если вы думаете, что ко второму бою нельзя внести хорошие коррективы, чтобы довести дело до конца, то вы глупы», — написал Макгрегор.

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся в августе 2017-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер-младший
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