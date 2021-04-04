Тиму Цзю предложили миллион долларов за бой в Австралии

Чемпион WBO Global австралиец Тим Цзю может получить 1 миллион долларов за бой против соотечественника Майкла Зерафы. Об этом сообщил промоутер 29-летнего Зерафы Брайан Аматруда. Он готов организовать такой поединок и предложить Цзю самый большой гонорар за карьеру.

«Я устал наблюдать за тем, как Тим избегает самого большого боя в Австралии против Майкла Зерафы, — приводит слова промоутера BoxingScene. — Тим отличный боец, но он только что дрался с 36-летним боксером, у которого был жесткий нокаут и второе поражение подряд. Кроме того, Хоган также получил серьезную травму перед боем и вообще мог сняться.

Тим еще никогда не дрался с таким боксером, как Майкл Зерафа. Он в расцвете сил и дрался с лучшими в мире. Соперники Тима были просто австралийцами и никогда не станут чемпионами мира, хотя они и неплохие боксеры.

Разговоры Тима о бое за титул чемпиона мира нереальны. Все титульные бои уже запланированы и пройдут в других местах. Поэтому пусть пока дерется с лучшим в Австралии. Если он считает, что уже находится на другом уровне, тогда давайте проведем бой, а Тим заработает легкие деньги.".