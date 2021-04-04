Фрэмптон завершил карьеру после поражения за титул чемпиона WBO

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Карл Фрэмптон объявил о завершении карьеры.

В субботу, 3 апреля, 34-летний боксер проиграл техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе Джеймелу Херрингу на турнире в Дубае.

После поражения Фрэмптон объявил, что уходит из спорта.

За плечами британца 28 побед (16 из них нокаутом) и 3 поражения.