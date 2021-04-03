Папин рассказал, когда может состояться реванш с Макабу

Обязательный претендент на титул WBC в первом тяжелом весе россиянин Алексей Папин надеется, что реванш с боксером из Республики Конго Илунга Макабу состоится в течение ближайших шести месяцев. Об этом боксер сообщил «СЭ» после победы над Вацлавом Пейсаром нокаутом в первом раунде.

«Не могу сказать точно, но я думаю, что удастся получить реванш. Надеюсь, что реванш состоится раньше, чем будет еще какой-то поединок. Я думаю, что они [организаторы] договорятся, чтобы в течение полугода состоится бой с Макабу, и тогда мне не нужно будет проводить промежуточный поединок», — считает Папин.

Бой Папин — Пейсар завершился в ночь на 3 апреля в Москве.

Поединок между Папиным и Макабу состоялся в августе 2019 года. Тогда победу решением большинства судей одержал действующий чемпион WBC Макабу.