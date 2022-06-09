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Харитонов — о бое с Тайсоном: «Он уже слишком стар. До полтинника можно было бы»

Харитонов высказался против идеи показательного поединка по боксу с Тайсоном
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался против идеи проведения показательного поединка по боксу с Майком Тайсоном.

Ранее Харитонов признался, что провел показательный бой против американского боксера Малика Скотта.

«Дальше не хотелось бы проводить показательные бои, потому что куча негатива и критики. Люди начинают додумывать: «А что это было? Как это было?». Показательные бои надо к полтиннику проводить. Это как Майк Тайсон проводил бой против Роя Джонса».

«Бой против Тайсона? Тайсон уже слишком стар. До полтинника можно было бы».

Харитонов победил Скотта судейским решением на вечере бокса, который проходил 18 марта в Белоруссии.

Майк Тайсон
Сергей Харитонов
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