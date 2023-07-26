Тедди Атлас: «Наоя Иноуэ мог бы стать лучшим в любой эпохе»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас высоко оценил навыки чемпиона WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0).

«Я всегда отдавал предпочтение 1930-1960-м, 1970-1980-м годам как лучшим в боксе. Но Иноуэ мог бы стать лучшим в любой эпохе. Он — это полный набор, включающий скорость, силу, ум, технику, интеллект, инстинкт, тайминг и контролируемую жестокость. Он просто особенный», — написал Атлас в Twitter.

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.