Мэнни Пакьяо: «Наоя Иноуэ — особенный боец!»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) остался под большим впечатлением от выступления чемпиона WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0) в бою со Стивеном Фултоном (21-1).

«Иноуэ обладает великолепной скоростью и мощью ударов. Это особенный боец!» — написал Пакьяо в Twitter.

Иноуэ нокаутировал Фултона в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.