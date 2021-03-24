Тайсон заявил о проведении третьего поединка против Холифилда

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон сообщил, что проведет третий поединок против Эвандера Холифилда 29 мая. Место проведения боя 54-летний Тайсон не уточнил.

«Хочу всем заявить, что бой с Холифилдом состоится, — сказал Тайсон в прямом эфире в Instagram гостиницы Haute Living. — Холифилд — скромный парень и верит в бога, как и я. Хочу победить его 29 мая. Единственное — нужно пересмотреть некоторые пункты в контракте, и тогда мы увидим третий бой».

Напомним, что ранее менеджер Холифилда Крис Лоуренс сообщал, что Тайсон отклонил предложение о боксерском поединке с 58-летним Холифилдом.

Напомним, что Холифилд и Тайсон провели два поединка. В 1996 году Тайсон проиграл нокаутом в 11-м раунде, а в 1997 он был дисквалифицирован после двух укусов за уши соперника.