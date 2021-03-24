Энди Руис проведет бой с Крисом Арреолой

Экс-чемпион мира Энди Руис-младший встретится с Крисом Арреолой 1 мая в Калифорнии, сообщает BoxingScene.

Руис впервые выйдет на ринг с 7 декабря 2019 года, когда он уступил в матче-реванше Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

31-летний Руис имеет в своем послужном списке 33 победы (22 нокаута) и два поражения. 40-летний Арреола одержал 38 побед (33 нокаута), потерпел шесть поражений и один поединок завершился вничью.