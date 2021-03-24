Усик заявил, что готов попробовать себя в UFC

Украинский боксер Александр Усик не исключил, что продолжит карьеру в UFC. Также он ответил на вопрос о своем будущем, если ему не удастся провести бой с Энтони Джошуа.

«Мне недавно Дана Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC, — сказал Усик в интервью телеканалу XSPORT. — На что я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, смс. Я готов». Так что у меня есть много вариантов.

Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, я воспитываю детей. Полтора года не буду ждать, я найду с кем побоксировать».

34-летний Александр Усик провел 18 боев на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов).