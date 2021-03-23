Тайсон отклонил предложение на 25 миллионов долларов за бой против Холифилда

Команда Эвандера Холифилда заявила, что Майк Тайсон отклонил предложение о боксерском поединке.

«Мы думали, что это сделанная сделка, но она быстро развалилась, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы все время вели переговоры добросовестно и, похоже, просто зря потратили время», — приводит слова менеджера Холифилда Криса Лоуренса bjpenn.com.

Сообщается, что за поединок Тайсон мог получить 25 миллионов долларов.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом, который завершился вничью.