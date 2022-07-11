Тайсон Фьюри готов подраться с Джошуа забесплатно, если он побьет Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) заявил, что готов объединить пояса в супертяжелом весе в бою против Энтони Джошуа (26-2), если он побьет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Джошуа — бизнесмен, не боец, — сказал «Цыганский король» на видео, опубликованное в Twitter журналиста Майкла Бенсона. — Надеюсь, он победит Усика, чтобы я вернулся из отставки и подрался с ним на стадионе «Уэмбли». Я подерусь забесплатно, и этот бой будет транслироваться на бесплатном телевидении. Я подерусь с ним здесь, а не в другой стране. Подерусь бесплатно для жителей Британии».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.