Блогер Святослав Коваленко вызвал на бой Александра Зарубина

Популярный блогер и боец поп-ММА Святослав Коваленко вызвал на бой Александра Зарубина по прозвищу Саша Стоун.

«Я всегда люблю интересные большие вызовы, я не ищу слабых соперников, у меня все сильные. Поэтому с удовольствием с Зарубиным зарублюсь», — отметил Коваленко РЕН ТВ.

Блогер подчеркнул, что зрители поп-MMA на самом деле не знают, что Стоун умеет «конкретно рубится».

«Санек, ну чего, пришло время нам с тобой подраться. Я знаю, ты вызывал Артема Тарасова. Артема Тарасова я уже выиграл, хотя это был бокс. Теперь мне интересен MMA. Я думаю, мы с тобой зарубимся... И прольется кровь», — подчеркнул Коваленко.

Ранее сообщалось, что 5 августа РЕН ТВ покажет бой известных бойцов Джеффа Монсон и Вячеслава Дацика.

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