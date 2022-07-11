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Блогер Святослав Коваленко вызвал на бой Александра Зарубина

Иван Шитик
Корреспондент
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Популярный блогер и боец поп-ММА Святослав Коваленко вызвал на бой Александра Зарубина по прозвищу Саша Стоун.

«Я всегда люблю интересные большие вызовы, я не ищу слабых соперников, у меня все сильные. Поэтому с удовольствием с Зарубиным зарублюсь», — отметил Коваленко РЕН ТВ.

Блогер подчеркнул, что зрители поп-MMA на самом деле не знают, что Стоун умеет «конкретно рубится».

«Санек, ну чего, пришло время нам с тобой подраться. Я знаю, ты вызывал Артема Тарасова. Артема Тарасова я уже выиграл, хотя это был бокс. Теперь мне интересен MMA. Я думаю, мы с тобой зарубимся... И прольется кровь», — подчеркнул Коваленко.

Ранее сообщалось, что 5 августа РЕН ТВ покажет бой известных бойцов Джеффа Монсон и Вячеслава Дацика.

На прошлой неделе звезды смешанных единоборств подписали контракт на поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/999284-da-proletsia-krov-kovalenko-obratilsia-k-sashe-stounu
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