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Сегодня, 17:25

Дэвид Хэй назвал 5 лучших боксеров-супертяжеловесов на данный момент

Давид Хачатрян
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41-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал, какие боксеры супертяжелого веса являются лучшими на данный момент.

«В топ-5 бойцов супертяжелого веса входят Фьюри, Джошуа... хотя Усика следует поставить выше Эй Джея. Топ-4 — это Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер. Пятым можно назвать Диллиана Уайта», — сказал Дэвид Хэй в интервью DAZN.

Реванш Александра Усика (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою 25 сентября 2021 года Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113).

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