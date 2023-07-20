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Сегодня, 13:41

Тайсон Фьюри будет готовиться с Томом Аспиналлом к бою с Нганну

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) подтвердил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) предложил ему поучаствовать в его тренировочном лагере к бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Тайсон звонил мне на днях и хотел, чтобы я помог ему с тренировочным лагерем, так что это будет интересно, — отметил Аспиналл в интервью TNT Sports. — Думаю, мы пообщаемся после боя [с Марчином Тыбурой], я позвоню ему на следующей неделе, и мы обсудим все, что он хочет сделать, а там посмотрим.

Нганну получил то, что хотел, но я не думаю, что у него есть шансы на победу. Хотя, конечно, у него есть шансы, он бьет как грузовик, но ему нужно суметь попасть по Фьюри, ведь Тайсон — настоящий мастер».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Том Аспиналл
Франсис Нганну
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