Фьюри за бой с Нганну получит больше, чем мог бы получить за бой с Усиком

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) написал ему, что за бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) он получит большие деньги.

«Он прислал мне сообщение: «Слушай, дело в деньгах. Это самый большой бой в супертяжелом весе». Я спросил: «Тебе заплатят за этот бой больше, чем за любой другой, который ты мог бы принять? Больше, чем за бой с Александром Усиком?» Он сказал: «Да, мне заплатят больше, чем я бы получил за бой с Усиком»», — заявил Фроч изданию talkBOXING.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.