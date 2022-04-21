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Сегодня, 15:18

Стартовала продажа билетов на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Открыта продажа билетов на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле» в Москве. Главным поединком вечера станет бой Федора Чудинова и Азизбека Абдугофурова за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В со-главном поединке встретятся последний чемпион лиги М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич.
Также в рамках шоу состоится реванш между Денисом «Большим Папой» Вильдановым и Максимом «Топором» Щербаковым. Специальными гостями мероприятия станут Костя Цзю и Александр Поветкин.
Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966123-otkryta-prodazha-biletov-na-turnir-boitsovskogo-kluba-ren-tv
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