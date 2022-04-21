Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от Олимпиады-2024
Российский боксер Альберт Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Не будем думать о плохом, — приводит слова Батыргазиева NEWS.ru. — . Я считаю, что конкуренция на соревнованиях в России является невероятно высокой, поэтому отстранение России от международных турниров не станет для нас большим ударом. Уровень бокса в России слишком высок.
23-летний россиянин является чемпионом Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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