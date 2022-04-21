Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от Олимпиады-2024

Российский боксер Альберт Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Не будем думать о плохом, — приводит слова Батыргазиева NEWS.ru. — . Я считаю, что конкуренция на соревнованиях в России является невероятно высокой, поэтому отстранение России от международных турниров не станет для нас большим ударом. Уровень бокса в России слишком высок.