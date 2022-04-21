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Сегодня, 14:25

Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от Олимпиады-2024

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский боксер Альберт Батыргазиев оценил вероятность отстранения России от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Не будем думать о плохом, — приводит слова Батыргазиева NEWS.ru. — . Я считаю, что конкуренция на соревнованиях в России является невероятно высокой, поэтому отстранение России от международных турниров не станет для нас большим ударом. Уровень бокса в России слишком высок.

23-летний россиянин является чемпионом Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Источник: https://news.ru/martial-arts/olimpijskij-chempion-batyrgaziev-ocenil-vozmozhnost-otstraneniya-ot-oi-2024/
Бокс
Олимпиада
Альберт Батыргазиев
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