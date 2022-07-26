Стали известны составы «Ленинграда» и «Камы» на Суперфинал «Кубка Победы»

«Ленинград» и «Кама» объявили составы на Суперфинал «Кубка Победы».

Финал пройдет в формате пяти поединков в пяти весовых категориях. Каждый бой будет длиться 4 раунда по 3 минуты. В случае равенства очков в судейских записках победа будет присуждена тому боксеру, который был лучше в последнем раунде.

Составы на суперфинал «Кубка Победы»:

Категория до 60 кг. Артур Субханкулов («Кама») — Всеволод Шумков («Ленинград»);

Категория до 65 кг. Мамедов Габил («Кама») — Илья Попов («Ленинград»);

Категория до 70 кг. Алиса Шарифов («Кама») — Магомед Муртазалиев («Ленинград»);

Категория до 80 кг. Андрей Ковальчук («Кама») — Руслан Колесников («Ленинград»);

Категория до 92 кг. Ярослав Дороничев («Кама») — Игорь Фёдоров («Ленинград»).

Суперфинал «Кубка Победы» состоится в субботу, 30 июля в Серпухове на острове Русский. Начало — в 19.30 (мск). Общий призовой фонд турнира составляет 20 миллионов рублей. Победители получат 10 миллионов рублей, команда, занявшая второе место, получит 7 миллионов рублей.