Татьяна Кириенко вошла в состав женского комитета Европейской конфедерации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко вошла в состав женского комитета Европейской конфедерации бокса (EUBC).

«По итогам онлайн-заседания совета директоров Европейской конфедерации бокса было принято решение о включении двух россиян в составы комитетов EUBC. В женский комитет EUBC вошла генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, в тренерский комитет вошел заслуженный тренер России, старший тренер юношеской сборной России по боксу Виктор Волков», — говорится в сообщении на сайте EUBC.

Ранее в комитет EUBC по соревнованиям вошел Ислам Халидов, а в медицинский и антидопинговый комитет EUBC — Владислав Куршев.

В мае вице-президентом EUBC был выбран член исполнительного комитета Федерации бокса России Сумайд Халидов.

Кириенко возглаивла Федерацию бокса России в январе 2022 года.