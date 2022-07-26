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Сегодня, 16:08

Александр Шлеменко прокомментировал высказывание Фернандо Родригеса перед боем с Гаджи Наврузовым

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко назвал крайне глупым и необдуманным заявление бразильского бойца Фернандо Родригеса перед боем с Гаджи Наврузовым о том, что россиянам не хватает силы духа.

«Однозначно он пытается зацепить, но тем самым мотивирует Гаджи, чтобы он из него выбил всю дурь. Какое-то глупое поведение. Мне непонятно, зачем он это делает. Он едет к нашему российскому народу, который обвиняет в недостатке духовных качеств. На что он рассчитывает, я не могу понять. Где поддержка будет? Я затрудняюсь сказать, зачем он это делает. Необдуманные действия, которые приводят только к поражению», — сказал Шлеменко РЕН ТВ.

Напомним, что турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа. В главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004953-shlemenko-predrek-rodrigesu-porazhenie-posle-ego-slov-o-russkom-dukhe
Александр Шлеменко
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