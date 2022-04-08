Бой между Усиком и Джошуа может состояться 23 июля

Стала известна дата реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщает, что поединок может состояться 23 июля 2022 года.

В предыдущем поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге (13 нокаутов), у 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаута) при двух поражениях.