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Сегодня, 17:23

Стала известная новая дата реванша Усик — Джошуа

Бой между Усиком и Джошуа может состояться 23 июля
Анна Горшкова
Корреспондент
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Стала известна дата реванша между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщает, что поединок может состояться 23 июля 2022 года.

В предыдущем поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге (13 нокаутов), у 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаута) при двух поражениях.

Источник: https://twitter.com/DanRafael1/status/1512393094607650821?s=20&t=bor4jssUwDm_8VnBJtP3Lw
Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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