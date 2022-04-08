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Головкин — Мурата: когда состоится и во сколько начнется бой за три титула чемпиона мира

Бой Головкин — Мурата состоится в Японии утром 9 апреля
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Риота Мурата на презентации боя против Геннадия Головкина.
Фото Global Look Press

Утром в субботу, 9 апреля, в Сайтаме (Япония) состоится объединительный бой за три титула чемпиона мира — по версиям IBF, IBO и WBA Super между боксерами Геннадием Головкиным и Риотой Муратой.

Поединок пройдет на арене Saitama Super Arena и начнется в 11.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию титульного боя можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN.

На счету 38-летнего Головкина 41 победа (36 КО), 1 поражение и 1 ничья.В последний раз казахстанский боксер выходил на ринг против поляка Камила Шеремета (21-2) 18 декабря 2020 года.

За карьеру Головкин побил десять боксеров за титул чемпиона мира в среднем весе, а также одержал 23 победы нокаутом подряд за девять лет — с 22 ноября 2008 года по 18 марта 2017-го.

Рекорд Мураты — 16 побед и два поражения. Чаще всего японец добивался успеха нокаутом — 13 раз.

Бокс
Геннадий Головкин
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