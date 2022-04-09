Геннадий Головкин.

Бой Головкин — Мурата за звание чемпиона мира начнется в 11.00

Сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Япония) состоится бой за три титула чемпиона мира (по версиям IBF, IBO и WBA Super) между боксерами Геннадием Головкиным и Риотой Муратой. Начало боя — в 11.00 по московскому времени.

В последний раз казахстанский боксер выходил на ринг против поляка Камила Шеремета (21-2) 18 декабря 2020 года. На счету 38-летнего Головкина 41 победа (36 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Рекорд Мураты — 16 побед и два поражения. Чаще всего японец добивался успеха нокаутом — 13 раз.

Прямую трансляцию титульного боя можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN.