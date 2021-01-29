Ковалев выступил с заявлением по поводу положительного допинг-теста

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев выступил с заявлением по поводу информации о том, что он сдал положительный допинг-тест.

«Весь интернет пестрит — провалил первую пробу, вторую, третью. Так вот, хочу заявить вам о том, что ничего запретного я целенаправленно не принимал, так как ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) тестирует меня с 2014 года. Это моя инициатива, так как я — сторонник честного и чистого спорта.



Сейчас идет расследование по поводу того, как запрещенный препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Я обязательно все озвучу, расскажу, какой препарат, кто постарался. Прошу не делать поспешных выборов, дождаться окончания расследования», — сказал Ковалев в видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

14 января стало известно, что 37-летний боксер получил уведомление от VADA о положительном допинг-тесте. Сообщалось, что в организме россиянина был обнаружен синтетический тестостерон.

На счету Ковалева 34 победы, 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.