Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко оценил шансы своего коллеги бойца Магомеда Исмаилова в бою против профессионального боксера, нигерийца Оланреваджи Дуродолы, который состоится 25 февраля.

«Предстоящий поединок должен быть интересным, потому что это два действующих бойца. Они не сбитые летчики, не ветераны, не фрики. Это настоящие бойцы, причем оба представители разных видов единоборств — бокса и ММА. Поэтому поединок гипотетически должен быть интересным», — рассказал Александр Шлеменко РЕН ТВ.

По его мнению, нигерийский боксер является довольно хорошим атлетом, который не заканчивал еще свою карьеру.

«Он сильный и бьющий боксер, поэтому это интересная проверка для дагестанского бойца. Но здесь есть маленькая лазейка для Исмаилова — уменьшенное количество раундов, которые будут длиться всего по три минуты. И эта формула больше подходит именно для Маги», — считает боец.

Он также отметил, что в этом бою больше бы поставил именно на Магомеда Исмаилова.

«На мой взгляд, ММА — это более совершенный вид спорта. Именно по функциональной выносливости, по различным перемещениям и движениям. Поэтому в бою с уменьшенным количеством раундов... если бы это был 12-раундовый боксерский поединок, тогда, конечно, больше шансов было бы у боксера. Но так как это не так, я все-таки считаю, что у Маги очень хорошие шансы на победу», — рассказал Шлеменко.

Напомним, что бой между Магомедом Исмаиловым и Оланреваджи Дуродолой пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал будет вести прямую трансляцию.