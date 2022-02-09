Марк Петровский сразится с «африканским львом» Коллинсом Ойялом

Российский боксер Марк Петровский сразится с кенийцем Коллинсом Ойялом по прозвищу «Африканский Лев» 25 февраля.

Боксер признался, что тщательно готовится к дебюту вместе с тренером Эдуардом Кравцовым.

«Я выполняю работу, которую мне дает тренер, Эдуард Викторович Кравцов. Готовлю с ним первый сбор, вот, к первому своему профессиональному бою — дебют. Поэтому особенности раскрывать не будем. Посмотрим в бою», — сказал Петровский РЕН ТВ.

Он отметил, что соперник у него — более опытный, но он намерен показать в поединке с ним все свои лучшие качества.

«Знаю, что он — высокий, темнокожий, достаточно атлетичный спортсмен. Ну он поопытнее меня. У него шесть боев, насколько я знаю. Поэтому я думаю, в ринге все будет видно. Насколько я готов, насколько он готов. Моя задача подготовиться и показать все свои лучшие качества в ринге», — сказал россиянин.

Боксеры сразятся в шести раундах по три минуты. Зрители РЕН ТВ увидят этот поединок в рамках «Бойцовского клуба».

Отметим, что в ноябре 2021 года Коллинс Ойял проиграл в поединке с Павлом Шульским.