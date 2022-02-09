Марк Петровский рассказал, чего ожидает от боя с Ойялом

Чемпион мира по боксу Марк Петровский рассказал о том, чего ожидает от своего соперника — Коллинса Ойяла, с которым 25 февраля сразится на ринге в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Знаю, что он — высокий, темнокожий, достаточно атлетичный спортсмен. Ну он поопытнее меня. У него шесть боев, насколько я знаю. Поэтому я думаю, в ринге все будет видно. Насколько я готов, насколько он готов. Моя задача подготовиться и показать все свои лучшие качества в ринге», — сказал Петровский РЕН ТВ.

По его словам, ему интересно будет выступить в дистанции — 6 раундов.

«Да, это хорошая дистанция. Шесть раундов. Многие начинают с четырех раундов, но, как сказать, руководство, может, решило, что мне нужно попробовать с шести раундов. И я готовлюсь. Я буду готов», — сказал он.

Напомним, что 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба» РЕН ТВ покажет также поединок между бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и профессиональным боксером Оланреваджи Дуродолой. Это будет дебютом борца в боксе. Трансляцию состязания можно будет посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ.