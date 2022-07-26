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Сергей Воробьев нокаутировал самоуверенного соперника на тренировке. Видео

Давид Хачатрян
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27-летний российский боксер-профессионал Сергей Воробьев (18-1) наглядно показал, чем грозит боксеру пренебрежение защитой.

В опубликованном журналистом Майклом Бенсоном в Twitter ролике Воробьев нокаутировал спарринг-партнера, который выступал без шлема. Когда его соперник отключился, россиянин сказал тренеру вынуть из его рта капу.

«Всегда защищай себя», — прокомментировал видео Воробьев.

Воробьев, на счету которого 12 нокаутов за карьеру, в последний раз дрался против венесуэльца Адриана Переса (16-8) 2 июля. Воробьев победил нокаутом в первом раунде.

Сергей Воробьев
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