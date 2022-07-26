Энтони Джошуа намерен отказаться от всех титулов в случае победы над Усиком

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) неожиданно сообщил, что он побьет Александра Усика (19-0) в реванше, а затем откажется от титулов.

«Когда я побью Усика в реванше и стану трехкратным чемпионом мира, то я тут же откажусь от всех поясов, — приводит слова Джошуа издание The Sun. — Вы должны уважать меня. Не хочу, чтобы меня уважали только потому, что я чемпион. Хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами».

Следующий бой Джошуа проведет против Усика в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.