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Сегодня, 14:10

Энтони Джошуа намерен отказаться от всех титулов в случае победы над Усиком

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) неожиданно сообщил, что он побьет Александра Усика (19-0) в реванше, а затем откажется от титулов.

«Когда я побью Усика в реванше и стану трехкратным чемпионом мира, то я тут же откажусь от всех поясов, — приводит слова Джошуа издание The Sun. — Вы должны уважать меня. Не хочу, чтобы меня уважали только потому, что я чемпион. Хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами».

Следующий бой Джошуа проведет против Усика в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

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