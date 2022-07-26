Тайсон Фьюри может подраться с «Горой» из «Игры престолов»

Известный силач, чемпион мира по пауэрлифтингу, известный по роли «Горы» в сериале «Игра престолов» Хафтор Бьернссон подтвердил, что ведутся переговоры о его бое против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0).

«Знаю, что идут переговоры, но пока ничего не подписано, — сказал Бьернссон в интервью IFL TV. — Если бой состоится, то я с удовольствием выйду против Фьюри. Когда меня спрашивали, готов ли я драться с Фьюри, я всегда отвечал согласием. Для меня будет огромной честью подраться с ним. Возможно, он побьет меня, но мне все равно. Я сделаю все, что в моих силах. Я сильный парень, и ему точно будет непросто, потому что я воин, викинг».

Бьернссон в марте одолел чемпиона мира по пауэрлифтингу Эдди Холла. Он трижды отправил Холла в нокдаун, но выиграл у британца единогласным решением судей. Суммарный вес бойцов перед поединком составил около 300 кг. Холл показал на весах 141 кг, а Бьернссон — 150 кг.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.