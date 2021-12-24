Серебряный призер Олимпиады в Токио Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе
21:49
Серебряный призер Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе.
24-летний россиянин нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля во втором раунде шестираундового поединка, который проходил в Москве.
Гаджимагомедов выступает в тяжелой весовой категории, на его счету 87 побед и 6 поражений в любительском боксе.
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