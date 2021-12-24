Серебряный призер Олимпиады в Токио Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе

Серебряный призер Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов успешно дебютировал в профессиональном боксе.

24-летний россиянин нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля во втором раунде шестираундового поединка, который проходил в Москве.

Гаджимагомедов выступает в тяжелой весовой категории, на его счету 87 побед и 6 поражений в любительском боксе.