Олимпийский чемпион Батыргазиев нокаутировал Манзаниллу на вечере бокса в Москве

Чемпион Олимпийских игр-2020 в Токио Альберт Батыргазиев одержал победу над боксером из Венесуэлы Франклином Манзаниллой в Москве.

Поединок на вечере бокса в пятницу, 24 декабря, завершился в четвертом раунде победой Батыргазиева техническим нокаутом.

Теперь на счету 23-летнего россиянина 5 побед в 5 поединках в профессиональном боксе.