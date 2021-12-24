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Олимпийский чемпион Батыргазиев нокаутировал Манзаниллу на вечере бокса в Москве

22:24
Альберт Батыргазиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Альберт Батыргазиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион Олимпийских игр-2020 в Токио Альберт Батыргазиев одержал победу над боксером из Венесуэлы Франклином Манзаниллой в Москве.

Поединок на вечере бокса в пятницу, 24 декабря, завершился в четвертом раунде победой Батыргазиева техническим нокаутом.

Теперь на счету 23-летнего россиянина 5 побед в 5 поединках в профессиональном боксе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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