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Федерация бокса России вручила один миллион рублей уволенному тренеру Рощенко

21:08
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Глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал заслуженного тренера Владимира Рощенко, который был уволен из Центра спортивной подготовки Челябинской области.

Кремлев вручил 69-летнему специалисту сертификат на один миллион рублей и пообещал разобраться в ситуации.

Публикация от Федерация бокса России (@russianboxingfederation)

Напомним, что Рощенко, старший тренер сборной команды Челябинска, получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей.

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/36819/

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Анна Горшкова все материалы автора
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