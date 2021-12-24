Федерация бокса России вручила один миллион рублей уволенному тренеру Рощенко
21:08
Глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал заслуженного тренера Владимира Рощенко, который был уволен из Центра спортивной подготовки Челябинской области.
Кремлев вручил 69-летнему специалисту сертификат на один миллион рублей и пообещал разобраться в ситуации.
Напомним, что Рощенко, старший тренер сборной команды Челябинска, получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей.
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