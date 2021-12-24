Федерация бокса России вручила один миллион рублей уволенному тренеру Рощенко

Глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал заслуженного тренера Владимира Рощенко, который был уволен из Центра спортивной подготовки Челябинской области.

Кремлев вручил 69-летнему специалисту сертификат на один миллион рублей и пообещал разобраться в ситуации.

Напомним, что Рощенко, старший тренер сборной команды Челябинска, получил уведомление о сокращении с 21 февраля 2022 года. В качестве альтернативы ему предложили должность водителя автобуса с заработной платой 34 тысячи рублей.