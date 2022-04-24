Маск Топор заявил, что считает предстоящий реванш с Большим Папой скучным

Боксер Макс Щербаков по прозвищу Топор перед предстоящим боем в беседе с РЕН ТВ назвал реванш с Денисом Вильдановым — Большим Папой скучным мероприятием.

«Долгожданный реванш с Большим Папой, но, честно скажу, для меня он абсолютно не долгожданный, и все мои друзья, и все, кто меня знает, понимают, что мне неинтересно с ним биться, потому что после крайнего боя просто туша в 200 килограммов залетала в нокаут. И потом начал говорить, что он ногу подвернул. Да какая разница — ты ушел далеко в небытие от правого жесткого моего удара», — сказал Топор РЕН ТВ.

Макс Топор дополнил, что этот бой для него — очередной способ показать и доказать, кто настоящий «Большой Папа» на боксерском ринге.

«Для меня этот реванш — это так, в очередной раз доказать ему, что он никто на этом поле боя, что он вообще ввиду своего веса, не веса, неважно, он здесь ничего не решает. То, что он назвал себя Большим Папой, жира в 200 килограммов, лишь одно название. Большой папа здесь один — кулак, который в бороду заходит, и Большой Папа от него ложится. Остальное — все так, чисто сказки», — подытожил боксер.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

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