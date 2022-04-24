Томми Фьюри бросил вызов Джейку Полу

Перспективный полутяжеловес Томми Фьюри (8-0), который является младшим братом чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0), бросил вызов блогеру и боксеру Джейку Полу после победы над поляком Даниэлем Бочаньским (10-2) 24 апреля на стадионе «Уэмбли».

«Я побью тебя, так же как сделал это только что на ринге, — сказал Томми Фьюри после победы. — Бочаньски убил бы Джейка Пола. Джейк, уверяю, я прикончу твою карьеру. Ты полный мешок и ни на что не годишься. Давай подеремся».

Томми Фьюри должен был подраться с Полом в декабре 2021 года, однако выбыл с поединка из-за травмы. Пол намерен подраться в августе. Вероятным соперником может стать бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва.

В предыдущем поединке Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.