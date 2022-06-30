Сауль Альварес назвал своего любимого действующего боксера

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) признался, что ему доставляет большое удовольствие смотреть за боями непобежденного регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (27-0).

«Танк» — один из моих любимых боксеров. Он силен, умен, уверен в себе. У него полно талантов», — сказал Альварес в интервью Fight Hub TV на вопрос «Кто ваш любимый боец, бои которого вы любите смотреть?»

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.