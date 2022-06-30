Бетербиев опроверг информацию, что проводил спарринг с Биволом

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) заявил, что у него никогда не было спарринга с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0), о котором Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

«У меня не было с ним никакого спарринга, — сказал Бетербиев в интервью «СЭ». — Дима, по-моему, был ниже категорией или в моей категории. Не хочу показаться, что я понтуюсь, но не было такого, чтобы со мной в спаррингах поставили человека категорией ниже. Могло быть категорией выше, но категорией ниже в спарринг. Такого я не помню».

Ранее Бивол сообщил, что тренировался с Бетербиевым при его подготовке к Олимпиаде в 2012 году.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.