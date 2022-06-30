Карл Фроч: «В реванше с Усиком Джошуа должен драться на инстинктах»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) считает, что Энтони Джошуа (26-2) следует выйти в ринг с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) с менталитетом победителя, а также использовать свои габариты и выбрасывать тяжелые удары.

«Джошуа будет тяжело победить Усика, если он не изменит своего мышления, — сказал британец в интервью iFL TV. — Ему нужно начать верить в себя, выйти в ринг с менталитетом победителя. Если он действительно поверит, что сможет победить Усика, он победит.

После поражения Энди Руису у Джошуа больше не было мышления победителя. Я не видел в нем того огня, который был прежде. Надеюсь, новый тренер сможет помочь ему с психологической точки зрения.

В реванше Джошуа стоит драться на инстинктах, использовать габариты, силу, выбрасывать тяжелые удары. Это то, что ему нужно делать».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.