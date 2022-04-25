Леннокс Льюис рассказал, почему Фьюри не завершит карьеру

56-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) не завершит карьеру, пока не попытается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Фьюри подтвердил, что хочет завершить карьеру, — приводит слова Льюиса издание Daily Mail. — Я понимаю его. Он всю жизнь пахал, а также обещал жене, что больше не вернется в ринг. Но все же я думаю, что он вернется. Почему? Потому что я до сих пор являюсь последним абсолютным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Если Фьюри хочет попасть в историю, то ему придется остаться».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Александр Усик (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в мае.