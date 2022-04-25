Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

25 апреля, 16:20

Леннокс Льюис рассказал, почему Фьюри не завершит карьеру

Леннокс Льюис считает, что боксер Тайсон Фьюри не завершит карьеру
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

56-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) не завершит карьеру, пока не попытается стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Фьюри подтвердил, что хочет завершить карьеру, — приводит слова Льюиса издание Daily Mail. — Я понимаю его. Он всю жизнь пахал, а также обещал жене, что больше не вернется в ринг. Но все же я думаю, что он вернется. Почему? Потому что я до сих пор являюсь последним абсолютным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Если Фьюри хочет попасть в историю, то ему придется остаться».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Александр Усик (19-0) и Энтони Джошуа (26-2) проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе в мае.

Бокс
Леннокс Льюис
Тайсон Фьюри
1
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сауль Альварес намерен стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

Виталий Тарасов — о бое Фьюри — Уайт: «Исход был предрешен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости