Усик: «Никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпиады»

Украинский боксер Александр Усик заявил на пресс-конференции, что выигрыш золота на Олимпийских играх 2012 года ставит выше, чем победы в профессиональном боксе.

— Лондон для вас очень удачный город. Эта победа — она превышает победу на Олимпиаде?

— Да, Лондон для меня очень счастливый [город]. Но никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпийских игр.

В субботу в Лондоне он победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.