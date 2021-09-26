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Усик: «Никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпиады»

06:26
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Украинский боксер Александр Усик заявил на пресс-конференции, что выигрыш золота на Олимпийских играх 2012 года ставит выше, чем победы в профессиональном боксе.

— Лондон для вас очень удачный город. Эта победа — она превышает победу на Олимпиаде?

— Да, Лондон для меня очень счастливый [город]. Но никакая победа в профессиональном боксе не может превысить золото Олимпийских игр.

В субботу в Лондоне он победил единогласным решением судей британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.

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Илья Андреев все материалы автора

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