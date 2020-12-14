Рябинский сообщил, что Поветкин был повторно госпитализирован из-за COVID-19
Российский боксер Александр Поветкин во второй раз попал в больницу с коронавирусом, заявил промоутер Андрей Рябинский. После этого спортсмен был выписан.
«Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование, — цитирует Рябинского ТАСС. — На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам. Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс — это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю».
Ранее из-за болезни россиянина был перенесен его реванш против Уайта. Бой должен был состояться 21 ноября. 23 августа 41-летний Поветкин нокаутировал своего соперника. В его активе 36 побед (25 нокаутов) на профессиональном ринге и два поражения при одной ничьей.
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