Рябинский сообщил, что Поветкин был повторно госпитализирован из-за COVID-19

Российский боксер Александр Поветкин во второй раз попал в больницу с коронавирусом, заявил промоутер Андрей Рябинский. После этого спортсмен был выписан.

«Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование, — цитирует Рябинского ТАСС. — На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам. Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс — это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю».

Ранее из-за болезни россиянина был перенесен его реванш против Уайта. Бой должен был состояться 21 ноября. 23 августа 41-летний Поветкин нокаутировал своего соперника. В его активе 36 побед (25 нокаутов) на профессиональном ринге и два поражения при одной ничьей.