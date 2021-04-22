Рой Джонс: «Лучше повторный бой с Тайсоном, но не поединок с Оскаром Де Ла Хойя»

Легендарный боксер Рой Джонс (52 года) объяснил, почему он предпочел бы провести второй поединок с Майком Тайсоном (54), но не бой с Оскаром Де Ла Хойей (48), который недавно выразил заинтересованность в возвращении.

«Нет, мне неинтересен Оскар Де Ла Хойя, — сказал Джонс-младший в интервью Fight Hub. — Но мне нравится давать людям интертеймент. Многие люди все еще в своих домах, и не могут ничем заняться. Они застряли в тех условиях, в которых они не хотят быть. Поэтому сейчас как раз время, чтобы развлекать людей, и я рад, что я и Майк Тайсон смогли дать людям интертеймент. У нас разные весовые категории с Оскаром, поэтому нет. Есть несколько других имен, которые я готов рассмотреть. Лучше повторный бой с Майком, но не поединок с Оскаром».

Показательный бой между Джонсом и Тайсоном состоялся в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе, поединок завершился вничью. Ветераны отбились всю дистанцию из 8 раундов по 2 минуты.